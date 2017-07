2:55 min | 21.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Laura Trust Künzer: DFB-Team sollte einfach "cool bleiben" Auf das deutsche Team wartet im zweiten EM-Spiel gegen Italien eine schwere Aufgabe. ARD-Expertin Nia Künzer rät der DFB-Elf, sich von den Gegnerinnen nicht provozieren zu lassen.

Künzer rät: "Auf Provokationen einstellen"

Besonders eine Frage beschäftigt die Frauenfußball-Fans in Deutschland vor dem zweiten Gruppenspiel bei der EM: Wer ersetzt gegen Italien die verletzte Svenja Huth? Nia Künzer stürmte einst selbst für die DFB-Frauen und schoss Deutschland mit ihrem Golden Goal 2003 zum WM-Titel. Sportschau.de bat die ARD-Expertin zum Gespräch.

Gleich 26-mal haben die DFB-Frauen schon gegen Italien gespielt. Der Start war holprig, drei der ersten sechs Duelle gingen verloren. Doch seitdem folgte nur noch eine weitere Niederlage gegen die "Azzure". Auch Nia Künzer hat schon gegen die Italienerinnen gespielt und weiß um die unangenehme Aufgabe, wenn Deutschland am Freitag (21.07.2017, ab 20.45 Uhr im Ersten und im Livestream) zum zweiten Gruppenspiel bei der EM in den Niederlanden antritt. Vor der Abfahrt nach Tilburg sprach sportschau.de in s'-Hertogenbosch mit der 37-Jährigen über die italienische Spielweise, die noch torlose deutsche Offensive und darüber, wie die verletzte Svenja Huth am besten zu ersetzen ist.

Nia, hat die deutsche Mannschaft ein Sturmproblem?

Nia Künzer: Das Schweden-Spiel darf man nicht als Maßstab für jeden Gegner nehmen. Schweden ist eine gute Mannschaft. Sie war immerhin im Finale der Olympischen Spiele - und hat es am Montag hinten einfach sehr gut gemacht. Zum anderen kann man den Sturm nicht alleine betrachten. Da gehört die ganze Mannschaft und die Offensivtaktik mit dazu. Von daher bin ich optimistisch, dass es gegen andere Gegner mit dem Toreschießen klappt.

Wie schwer wiegt der Ausfall von Svenja Huth?

Künzer: Der Ausfall von Sveni ist natürlich ärgerlich. Aber Mandy Islacker war ziemlich schnell im Spiel und hatte auch hochkarätige Chancen. Und da sind auch andere Spieler - wie Dzsenifer Marozsan, die eine hervorragende Schusstechnik hat -, die Tore machen können. Nach dem ersten Spiel und einer Verletzung von einem Sturmproblem zu sprechen - da müssen wir noch ein bisschen langsam machen.

Würdest du dich auf Mandy Islacker als Ersatz für Svenja Huth festlegen, oder wer könnte da noch reinrutschen?

ARD-Expertin Nia Künzer in 's-Hertogenbosch.

Künzer: Mandy ist einfach gut drauf - und die kann man reinwerfen. Aber sicherlich hat man auch Offensiv-Varianten mit Linda Dallmann, die nach vorne richtig Gas geben kann. Es wäre auch eine Möglichkeit, Lina Magull nach vorne zu ziehen. Sie ist schon im Turnier drin, technisch sehr stark, klein, wendig und trickreich - das ist vielleicht gegen die Italienerinnen gar nicht verkehrt. So viele Optionen gibt es nicht. Mandy und Linda sind die Spielerinnen, die am dichtesten dran sind.

Wie schätzt du Italien ein?

Künzer: Egal, wer bei Deutschland letztendlich vorne aufläuft, es geht vor allem darum, dagegen zu halten. Die Italienerinnen werden auch Gas geben, für sie geht es im Prinzip schon um alles. Die Deutschen dürfen sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn es mal Nickligkeiten gibt, wenn mit einer gesunden oder fast schon ungesunden Härte gespielt wird. Man muss gegen - wahrscheinlich erst mal defensiv eingestellte Italienerinnen - Torchancen kreieren. Und das macht natürlich nicht eine Stürmerin alleine, sondern eine ganze Mannschaft. Gegen Schweden hat man es schon damit versucht, im Spielaufbau von einer Vierer- auf eine Dreierkette umzustellen. Das ist sicherlich eine Variante, die vielleicht ein paar Gefahren birgt, aber nach vorne ein bisschen flexibler macht.

Wie unangenehm ist es, gegen die Italienerinnen zu spielen?

Künzer: Gegen die Russinnen waren sie ja fast schon harmlos. Sie waren wohl überrascht, so schnell ein Gegentor gefangen zu haben und sind dann auch nicht so fies geworden, wie man sie vielleicht hier und da mal gesehen hat. Ich erwarte, dass sie das Spiel sehr konzentriert, aber auch physisch angehen werden. Körperlich sind sie jetzt nicht unbedingt überlegen, das heißt aber nicht, dass es keine Fouls oder Provokationen geben kann. Die deutsche Mannschaft muss cool bleiben und sich auf ihr Können konzentrieren. Die Deutschen können auch ruhig nervös sein. Eine gesunde Anspannung und ein Kribbeln sind gut, aber man sollte solch ein großes Turnier auch genießen.

Erwartest du, dass Steffi Jones noch weitere Änderungen vornimmt?

Künzer: Mit Linda Dallmann würde es ein bisschen offensiver. Aber mir fällt keine ein, die ihre Leistung nicht abgerufen hätte. Auch Josephine Henning hinten in der Viererkette, der man ja nachsagt, athletisch nicht so auf der Höhe zu sein, hat ihre meisten Laufduelle und Zweikämpfe gewonnen. Wenn ich einer Mannschaft Vertrauen geben will, wäre es vielleicht nicht verkehrt, mit denen, die gegen Schweden gespielt haben, auch gegen Italien zu beginnen. Zumal das Team nun vielleicht unter einem größeren Druck steht als gegen Schweden, weil alle von drei Punkten ausgehen. Denn Italien ist schon der Außenseiter.

Das sportschau.de-Interview führte Laura Trust - aufgezeichnet von Florian Neuhauss.