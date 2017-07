Jubeln die DFB-Frauen auch gegen Dänemark?

"Wir haben Lösungen gefunden"

Kapitänin Harder könnte genauso Fluch wie Segen für die Deutschen sein. Nicht nur Jones hofft nämlich auf einen selbstbewussten Auftritt der Däninnen. Die Frankfurterin will zwar, dass ihre Mannschaft wie schon in den drei Vorrundenpartien "das Spiel bestimmt". Sie rechnet aber mit "einer grundsätzlich offensiveren Ausrichtung" des Gegners. "Wir bereiten uns sehr gut auf Dänemark vor", betont die Bundestrainerin, die sich auf die Arbeit des Videoanalysten und des "sehr akribischen" Co-Trainers Markus Högner verlassen kann. "Die Däninnen stehen nicht ganz so tief und trotzdem kompakt. Es gibt nicht viele Lücken, aber sie sind da. Wir haben Lösungen gefunden", unterstreicht Jones.

DFB-Frauen weiter ohne Huth - Dänemark mit Problemen

Personell gibt es vor dem Viertelfinale gute Nachrichten von Svenja Huth. Nach ihrem Muskelfaserriss im Oberschenkel im ersten EM-Spiel (0:0 gegen Schweden) steigert die Potsdamerin die Trainingsintensität immer weiter. Eine Kontrolluntersuchung am Donnerstag (27.07.2017) ergab keine Auffälligkeiten. Die 26 Jahre alte Angreiferin, die zuletzt ihre Reha absolviert hat, kann damit wieder ins fußballspezifische Training einsteigen. Die Hoffnung auf einen möglichen Einsatz im Halbfinale ist damit berechtigt.

Während die Personalsituation Deutschlands damit unverändert ist, muss Dänemark das EM-Aus von Vize-Kapitänin Janni Arnth sowie Mie Jans verkraften. Beide Teams haben die Nacht vor dem Viertelfinale nach Vorgabe der UEFA bereits im Spielort Rotterdam verbracht. Für die Deutschen, die sonst immer erst am Spieltag angereist sind, gab es dabei eine weitere "Neuerung": In Rotterdam schliefen die Spielerinnen wieder in Doppelzimmern.

Zeit der Wechsel ist vorbei

Jones hat ihre Startelf längst im Kopf. In der Vorrunde setzte die 44-Jährige auf Rotation, auch um gerade den noch unerfahrenen Spielerinnen das Erlebnis eines EM-Einsatzes auf dem Rasen zu ermöglichen. Vor dem Dänemark-Spiel kündigt die Bundestrainerin an: "Es wird nicht mehr so viele Wechsel geben." Aber je nach Gegner könnte sich die Formation allerdings vor dem Halbfinale auch noch ändern: "Es ist nichts in Stein gemeißelt."

"Pernille muss leider nach Hause fahren"

Doch erst mal gilt es, Dänemark zu bezwingen. Goeßling ist sich sicher, dass es dabei mit dem ersten Tor aus dem Spiel heraus klappt: "Die Stürmerinnen haben ihr Pulver noch nicht verschossen - und wir werden einen Treffer aus dem Spiel erzwingen." Da der Einzug ins Halbfinale aber nicht zuletzt davon abhängt, die schnelle "und ungemein flexible" Pernille Harder zu stoppen, will Jones "jeden Tipp mitnehmen", den die Wolfsburgerinnen im DFB-Team ihr geben. Dazu gehört auch Almuth Schult. "Pernille hat die Bundesliga ganz schön aufgemischt. Sie ist eine der Besten der Welt", warnt die Torhüterin. Goeßling sagt: "Ich freue mich, meine Teamkollegin zu sehen, aber leider muss sie nach dem Spiel nach Hause fahren."