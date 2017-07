01:43 min | 24.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Nick Golüke Deutsches Team - Besserung versprochen An Einsicht fehlt es nicht im deutschen Team. Trainerin und Spielerinnen haben erkannt: Eine Steigerung muss her. Am besten schon gegen Russland.

Deutsches Team

Jones: "Werden gegen Russland nicht taktieren"

von Florian Neuhauss, sportschau.de

Gruppen-Erster, Zweiter oder raus - vor dem letzten Vorrundenspiel der DFB-Frauen ist noch alles möglich. Bei der Partie gegen Russland am Dienstag (25.07.2017/20.45 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de) hat es das Team von Steffi Jones selbst in der Hand.

"Wir werden gegen Russland nicht taktieren, sondern wollen auf jeden Fall gewinnen", sagt Bundestrainerin Steffi Jones vor dem Finale in der Gruppe B. Schon mit einem Remis würden die DFB-Frauen die Russinnen auf Distanz halten und somit das Weiterkommen sichern. Aber auf einen Punkt zu spielen, kommt für die Deutschen nicht infrage. "Wir wollen den Russinnen unser Spiel aufzwingen", meint Kathrin Hendrich. In der Qualifikationen siegten die Deutschen 2:0 und 4:0 gegen Russland. Besonders Jones hat daran "sehr gute Erinnerungen", das 4:0 war ihr erstes Spiel als Bundestrainerin: "Auch wenn die Russinnen sich weiterentwickelt haben, wollen wir nicht nur ein Tor schießen, sondern zwei oder drei - und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken."

Marozsan fordert "mehr Coolness"

In den beiden ersten Partien hat sich das Team allerdings das Leben selbst schwer gemacht. "Wir waren beim letzten Pass und beim Abschluss nicht entschlossen genug", betont Babett Peter. So verpufften in den bisher 180 EM-Minuten zahlreiche Chancen einfach. Die Entschlossenheit war am Samstagabend auch bei der Video-Analyse großes Thema. "Das Trainerteam hat klare Worte gefunden", erklärt Hendrich. "Ich wollte zeigen, dass ich auch anders kann", erzählt Jones mit einem Augenzwinkern. "Das war ein kleiner Weckruf." Allerdings war die Mannschaft nach dem Arbeitssieg gegen Italien ohnehin sehr selbstkritisch. Dzsenifer Marozsan, gerade zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gekürt, hat ein einfaches Rezept: "Wir müssen mehr Coolness zeigen!"