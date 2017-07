10:01 min | 25.07.2017 | Das Erste Deutschland über den Elfmeterpunkt ans Ziel Viertelfinale erreicht: Ohne spielerischen Glanz, aber auch ohne Mühe schlagen die DFB-Frauen Russland mit 2:0. Die Entscheidung fällt trotz vieler Chancen vom Elfmeterpunkt.

Deutsches Team

DFB-Team als Gruppensieger ins Viertelfinale

von Hanno Bode, sportschau.de

Deutschland hat sich durch einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Russland als Gruppensieger für das Viertelfinale der EM in den Niederlanden qualifiziert. Dort trifft der Rekordchampion nun am kommenden Samstag (29.7.17) auf Dänemark.

Wie bereits in der EM-Qualifikation, als Deutschland die Russinnen mit 4:0 und 2:0 bezwang, hatte der Titelverteidiger auch in seinem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (25.7.17) in Utrecht keine größeren Probleme gegen die Osteuropäerinnen. Einzig die Chancenverwertung war wie in den vorausgegangenen beiden Partien ein großes Manko. Abwehrchefin Babett Peter (10.) und Kapitänin Dzsenifer Marozsan (56.) waren jeweils per Foulelfmeter erfolgreich. Während Deutschland seine Pflichtaufgabe löste, patzte Schweden gegen Italien (2:3) und trifft als Gruppenzweiter nun auf den starken Gastgeber.

Jones erneut sehr experimentierfreudig

Bundestrainerin Steffi Jones hatte wie bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Italien (2:1) ihre Startelf auf vier Positionen verändert. Für Linda Dallmann, Isabel Kerschowski, Josephine Henning und Leonie Maier rückten Anna Blässe (Rechtsverteidigerin), Carolin Simon (Linksverteidigerin), Sara Doorsoun (rechtes Mittelfeld) und Lena Goeßling (Innenverteidigung) in die Anfangsformation. Insbesondere die Nominierung Letzterer überraschte sehr, hatte die 31-Jährige doch über ein halbes Jahr an Sprunggelenksproblemen laboriert. Goeßlings bis dato letzter Pflichtspiel-Einsatz für ihren Verein, den VfL Wolfsburg, datiert vom 2. November des vergangenen Jahres. Wie Doorsoun stand die Allrounderin gegen Russland erstmals bei der Endrunde in den Niederlanden für die DFB-Auswahl auf dem Platz.

Peter sorgt per Strafstoß für frühe Führung

Babett Peter (v.) verwandelte den Strafstoß mit etwas Glück zum 1:0.

Die nicht unerhebliche personelle Rotation hatte keinen negativen Einfluss auf das deutsche Spiel. Ganz im Gegenteil: Die Jones-Elf zeigte von Beginn an zügige, sicher vorgetragene Angriffe und beförderte den Ball in Person von Mandy Islacker bereits nach rund einer Minute in die Maschen. Anerkennung fand der Treffer wegen einer Abseitsstellung der Schützin allerdings korrekterweise nicht. Bald darauf wurde Islackers Sturmpartnerin Anja Mittag von der russischen Kapitänin Anna Koschnikowa auf unlautere Art und Weise im Strafraum am Abschluss gehindert. Schiedsrichtern Monika Mularczyk (Polen) wertete das Ziehen der Verteidigerin am Trikot der Deutschen sowie einen Tritt in deren Hacken jedoch nicht als regelwidrigen Einsatz (6.). Der seltsamen Entscheidung der Unparteiischen folgten ein Schuss von Doorsoun, den Keeperin Tatjana Schtscherbak gerade noch um den Pfosten lenken konnte, sowie wenige Sekunden später ein Zweikampf zwischen Daria Makarenko und Islacker, den Mularczyk zu Ungunsten der Russin auslegte. Sie zeigte nach der Textilprobe der Verteidigerin auf den Punkt. Wie bereits gegen Italien lief Abwehrchefin Peter an. Auch diesmal war die Wolfsburgerin erfolgreich. Torfrau Schtscherbak hatte zwar noch ihre Fingerspitzen am Ball, konnte dem Ball aber keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben - das 1:0 (10.).

Schiedsrichterin verwehrt regulärem Treffer die Anerkennung

Das DFB-Team blieb auch nach dem frühen 1:0 klar tonangebend, verpasste es gegen einen destruktiven und mutlosen Kontrahenten aber, die Führung auszubauen. Peters Kopfball nach einem Marozsan-Eckstoß konnte Schtscherbak noch an die Latte lenken (30.), beim unpräzisen Abschluss von Sara Däbritz aus aussichtsreicher Position musste die Keeperin nicht eingreifen (40.). Und dann trat kurz vor der Pause noch einmal Schiedsrichterin Mularczyk auf den Plan. Nachdem Marozsan einen weiteren Eckball gefühlvoll in den Strafraum geschlagen, Islacker verlängert und Mittag vollendet hatte, entschied die Spielleiterin auf Abseits, weil eine ihrer Assistentinnen die Fahne hob (45.). Die TV-Bilder beweisen, dass Deutschland ein zweites Mal an diesem Abend klar benachteiligt wurde.