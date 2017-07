01:22 min | 31.07.2017 | Autor/in: Laura Trust Marozsán: "Das hat Steffi Jones nicht verdient" Dzsenifer Marozsán hat vor der Abreise des DFB-Teams aus den Niederlanden ein Plädoyer für eine Weiterbeschäftigung von Bundestrainerin Steffi Jones gehalten. Das Team stehe hinter ihr, so die Kapitänin.

Deutsches Team

DFB-Frauen stellen sich hinter Steffi Jones

von Florian Neuhauss, sportschau.de

Dzsenifer Marozsan und Co. haben sich für ihre Trainerin ausgesprochen. Das Viertelfinal-Aus hätte sich die Mannschaft allein eingebrockt. Steffi Jones muss aber noch den DFB überzeugen. Am Montagmorgen (31.07.2017) ging es erst mal auf die Heimreise.

Die Nacht war kurz - und "nicht schön", betonte Kapitänin Dzsenifer Marozsan. "Die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist schwer zu akzeptieren. Ich nehme jede Niederlage persönlich - und diese tut sehr weh." Bundestrainerin Steffi Jones stellte am Morgen danach fest, "dass die Enttäuschung auch heute noch sehr groß ist". 1:2 gegen Dänemark, das Aus im Viertelfinale. Auch mit dem Abstand von 18 Stunden können die DFB-Frauen noch nicht fassen, dass der Traum vom siebten EM-Titel in Folge nach "einer bitteren Lehrstunde" (Jones) so abrupt vorbei ist. "Es ist schwierig, in Worte zu fassen", sagte Abwehrchefin Babett Peter. "Wir haben im Kollektiv versagt." Im Mannschaftsbus traten die DFB-Frauen am Montagmorgen die Heimreise an, um neun Uhr waren sie bereits auf der Autobahn.

Trainer-Ansprache und persönliche Gespräche

Am letzten gemeinsamen Abend im Teamquartier hatte Koch Hannes Flade noch einmal für das Team gekocht. Jones hielt eine Ansprache. "Ich glaube nach wie vor an das Potenzial der Mannschaft, in der nach Rücktritten und Verletzungen einige Spielerinnen gefehlt haben", erklärte die Bundestrainerin. "Ich bin gewillt und sehr motiviert, den Weg weiterzugehen."

Vor den Toren von 's-Hertogenbosch saßen die Mannschaft, das Trainerteam und die Betreuer am Sonntagabend (30.07.2017) noch lange zusammen. "Wir haben darüber gesprochen, woran es gelegen hat - aber auch über andere, persönliche Dinge", berichtete Peter, die zudem unterstrich: "Der Teamgeist ist intakt."