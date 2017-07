DFB-Frauen: "Bitteres Kofferpacken" statt EM-Traum

Traumstart und erschreckend viele Fehler

"Eigentlich hatten wir einen Traumstart", meinte Peter mit Blick auf das 1:0 von Isabel Kerschowski (3.), erkannte aber auch: "Wir waren nicht so dominant und konnten unser Spiel nicht durchdrücken." Jones sprach davon, ihre Mannschaft habe trotz der Führung "jegliche Souveränität und Aggressivität vermissen lassen". Zusammengenommen ergaben diese Probleme den schwächsten EM-Auftritt der DFB-Frauen. Dabei sollte mit dem ersten Spiel der K.o.-Runde eigentlich alles besser werden. "Wir wollten zeigen, was in uns steckt", erklärte Jones. Dafür kam neben Kerschowski auch Linda Dallmann wieder von Beginn an ins Spiel. Eine spielstarke Dribblerin anstelle der so glücklosen Stürmerin Mandy Islacker. So wurde das Positionsspiel noch variabler: Mal stieß Dzsenifer Marozsan in die Spitze, mal wich Dallmann auf den Flügel aus. Doch taktische Spielereien sind manchmal nicht genug. Das DFB-Team leistete sich im Spielaufbau erschreckend viele Fehler, konnte diese zumindest vor der Pause aber immer noch irgendwie wettmachen.

Als Doorsoun noch duscht, fällt das 1:1

"Wir haben die Mannschaft in der Halbzeit aufgebaut und ihr Mut zugesprochen", berichtete Jones - und brachte in Islacker für Sara Doorsoun wieder eine echte zweite Spitze. Doch als die Essenerin noch unter der Dusche stand, fiel schon der Ausgleich. Marozsan und Kerschowski schalteten nach einem Zweikampf einfach ab, weil die Schiedsrichterassistentin mit der Fahne ein Foul angezeigt hatte. Doch der Pfiff blieb aus. Auf dem Flügel spielte nur Stine Larsen weiter, kam ungestört zur Flanke - und Nadia Nadim köpfte wuchtig zum 1:1 ein (49.). Ein grober Anfängerfehler, den sich auf diesem Niveau niemand erlauben darf. "Das war der denkbar schlechteste Start in die zweite Hälfte", meinte Peter. Jones war fassungslos: "Ich rufe noch: 'Hallo, es geht weiter.' Aber wir schlafen und dann fällt auch schon das Tor."

"Hinfallen, aufstehen und Krone richten"

Allerdings erspielte sich ihre Mannschaft auch in der Folge Chancen - Dallmann (56./61.), Lina Magull (64./80.) und Anja Mittag (75.) hatten den zweiten Treffer auf dem Fuß. Ein Fitnessproblem hatte Deutschland keines. "Nach vorne hatten alle genug Kraft", betonte Jones. "Nur nach hinten waren sie nicht so spritzig." Und so traf die allein gelassene Theresa Nielsen Deutschland in der 83. Minute ins Mark.

Wie ihre Mitspielerinnen war auch Doorsoun untröstlich. "Das ist bisher die schwerste Niederlage in meiner Karriere", sagte die 25-Jährige. "Ich fühle eine ganz tiefe Enttäuschung." Ein letztes Mal kehrten die DFB-Frauen am Sonntag (30.07.2017) zurück ins Teamhotel. Am Montag reisen sie zurück nach Hause. "Die Erfahrung ist natürlich bitter, aber umso wichtiger", meinte Jones. "Genau aus solchen Erlebnissen wächst man." Doorsoun schloss mit einem kleinen Lächeln: "Hinfallen, aufstehen und Krone richten."