Trotz Drohung: England - Schottland findet statt

Trotz Hinweisen auf einen geplanten IS-Anschlag soll das Spiel zwischen England und Schottland bei der Frauenfußball-EM (19. Juli/Utrecht) in den Niederlanden stattfinden. Die niederländische Anti-Terror-Behörde NCTV ermittelt, dennoch sei noch nicht darüber gesprochen worden, dass das Spiel nicht stattfinden solle, so Turnierdirektor Bert van Oostveen. Er stehe in engem Kontakt mit den Behörden, für eventuelle Konsequenzen sei es noch zu früh. "Wir haben das mitbekommen, fühlen uns aber sicher. Es kommt keine Angst auf. Wir vertrauen auf die Behörden und sind sicher, dass wir eine friedliche EM erleben werden", sagte die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz. | 13.07.2017 14:14